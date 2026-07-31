Les zones grises du rapport sénatorial sur les « zones grises » de l’information

Dans un rapport rendu public le 8 juillet, le Sénat formule 56 propositions pour lutter contre la désinformation et combler certaines défaillances au niveau de la régulation des grandes plateformes numériques. Bien qu’il pose par endroits un regard assez juste sur les difficultés et les défis auxquels sont confrontés de nombreux médias, dans l’ensemble, le texte trahit une conception de l’information diamétralement opposée à celle que défend, avec d’autres, Blast au quotidien. Plus grave encore, certaines recommandations pourraient même se révéler contre-productives, voire être détournées de leur but affiché pour attaquer le droit de la presse et la liberté d’expression. Comble de l’ironie, la publication du rapport a donné lieu à une séquence orwellienne, où l’extrême droite s’est érigée en défenseuse des libertés publiques.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon