Manifestation du 7 novembre : une « manifest’enfant » à l'écart des violences policières, et pleine de bons slogans

REPORTAGE – Samedi 7 novembre, à Pont-Réan (au sud de Rennes), des familles ont organisé la première « manifest’enfant » pour que les enfants, frustrés de ne pas pouvoir défiler sans risques avec leurs parents, puissent enfin faire entendre leur voix. On les écoute généralement peu, de peur qu’ils disent des choses pas très intéressantes ou, pire, des « gros mots » : ils ont pourtant beaucoup à exprimer. Blast s’est rendu à cette initiative surprenante, réjouissante et inspirante.
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Morgane Sabouret