5 novembre : et maintenant, la grève générale !

Le jeudi 5 novembre, date annoncée depuis des semaines par l'intersyndicale et date couronnée d'un franc succès : 600 000 personnes dans les rues selon la préfecture, 1,6 million sur la CGT. Lycéens, étudiants, chômeurs, travailleurs, retraités : tous ont défilé unis contre un gouvernement dont on peine, chaque jour un peu plus, à imaginer comment il pourrait rester en place jusqu'à la prochaine élection présidentielle.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon