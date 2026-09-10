Musique chenille, croix de Lorraine et gangs de motards : reportage à la « Fête du cochon » d’Hayange, base arrière du Rassemblement national

Nul besoin, paraît-il, de faire beaucoup de route pour voyager. Et en effet : nos reporters dessinateurs-écrivains-photographes Nic & Nic n’ont eu à conduire qu’une trentaine de kilomètres, depuis Metz, pour atterrir dans un monde semi-parallèle. Des cochons embrochés partout, des drapeaux français dans chaque interstice, d’étranges tatouages. Une ambiance musicale plus que discutable, aussi. Nous sommes à la « Fête du Cochon » d’Hayange, petite ville de l’Est conquise par le RN en 2014. Sorte de capsule infernale de ce à quoi pourrait ressembler la France d’après 2027.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon avec Nicolas Moog et Nicolas Drolc