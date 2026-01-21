Parquet anti-mafia : un bras de fer entre Paris et Marseille ralentit une enquête sur la DZ Mafia

On craignait que la création du parquet national anticriminalité organisée, le Pnaco, déclenche une guerre entre magistrats. C’est fait. Et l’affaire est lourde : le Pnaco a voulu retirer aux juges marseillais une enquête sensible sur le blanchiment d’argent de la DZ Mafia. Marseille a dit non. La Cour de cassation vient de lui donner raison. Retour sur deux mois de bras de fer qui ont freiné une enquête majeure, allumé une guerre judiciaire entre Paris et Marseille et révélé des pressions à forte saveur politique.
