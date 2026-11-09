Présidentielle : à Saint-Raphaël, la droite entre cheveux blancs, gilets sans manche et idées rances

REPORTAGE – Pendant trois jours, à Saint-Raphaël (Var), des candidats à la présidentielle, ou leurs représentants, ont défilé devant une salle de retraités : Retailleau, Philippe, Attal, Knafo, et même Karim Bouamrane. Au menu : travailler plus, couper dans les retraites, supprimer des postes de fonctionnaires, et le constat que la France est « un pays communiste ». Ça s’appelait les « Rencontres de l’avenir », mais ça sentait fort le passé.
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Morgane Sabouret