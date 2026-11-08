Pourquoi devrait-on payer une dette illégitime ?

FR Ignorer les liens de navigation Créer 9+ Image d'avatar POURQUOI DEVRAIT-ON PAYER UNE DETTE ILLÉGITIME ? BLAST, Le souffle de l'info BLAST, Le souffle de l'info 1,73 M d’abonnés 3,2 k 115 063 vues 8 nov. 2026 #dette #érictoussaint #capitalisme Soutenez Blast, nouveau média indépendant : https://www.blast-info.fr/soutenir La France est traversée par un mouvement de révolte jamais vu depuis les gilets jaunes. La mobilisation ne concerne pas que les étudiants : elle exprime un rejet de l’austérité, de la casse des services publics, de la pauvreté galopante, des politiques fiscales favorables aux plus riches. Pour justifier cette paupérisation et les refus systémiques d’aides financières, le pouvoir macronien, la droite et l’extrême droite mettent en avant inlassablement la dette publique et l’absolue nécessité de la rembourser. Ce à quoi JL Mélenchon s’est récemment opposé en arguant qu’une partie de la dette pouvait être effacée. Avant de demander aux français de payer, notre invité — l’économiste Éric Toussaint — pose une question : quelle partie de cette dette est légitime, et quelle partie ne l’est pas ? C’est à cette question et bien d’autres que ce Zoom arrière va répondre. Depuis plus de trente ans, des pays d’Afrique à l’Amérique du sud en passant par la Grèce où il a conseillé la présidente de l’assemblée nationale en s’opposant aux banques et à Yanis Varoufakis, Éric Toussaint est sans doute un des tout meilleurs connaisseurs de la question de la dette. Cette question n’est pas nouvelle. Toussaint nous apprend qu’elle était déjà au cœur de la réflexion de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Jean-Jacques Rousseau écrivait en 1755, dans son Discours sur l’économie politique, que le système fiscal peut conduire les plus pauvres à « se voir dépouiller du nécessaire pour fournir au superflu d’autrui ». Il ajoutait : « tout ce que le pauvre paye, est à jamais perdu pour lui, et reste ou revient dans les mains du riche ». Rousseau allait jusqu’à établir un lien direct entre la fiscalité et l’endettement public : si les citoyens pouvaient contrôler directement la collecte et l’utilisation des ressources publiques, écrivait-il, « l’État ne serait jamais obéré de dettes, ni le peuple accablé d’impôts » En plus de cet entretien salvateur, Éric Toussaint livre cette semaine pour Blast un article original que vous pourrez consulter sur notre site.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Merci ! Je soutiens Blast

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon