Prison : la peine des mères

De séries type Prison Break aux discours politiques sur les chefs narcotrafiquants, la prison charrie presque toujours un imaginaire de violence et de haute délinquance. Plus encore, la prison serait un univers quasi exclusivement masculin. Les chiffres eux-mêmes vont dans ce sens : plus de 95% des détenus sont des hommes. Pourtant, l’emprise du milieu carcéral est bien loin d'épargner les femmes : ce sont elles qui prennent majoritairement en charge l’incarcération de leurs proches. Linge, parloirs, soutien à la réinsertion : elles sont omniprésentes. Et parmi elles, celles qui restent en dernier sont les mères. La prison devient aussi leur peine.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon