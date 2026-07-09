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Canicule, train et intervention policière : récit d'un voyage dans la France de Macron

Canicule, train et intervention policière : récit d'un voyage dans la France de Macron

C’est l’histoire d’un monde qui se réchauffe, d’un système ferroviaire qui se dégrade et d’un déballage policier qui interroge. Celle d’un racisme banalisé, aussi, et d’un pays où la « sécurité » tend à se confondre avec l’ordre. Celle, enfin, de témoins solidaires et révoltés. Canicule, train bondé et intervention massive des forces de l’ordre pour deux billets d’enfants manquants : le témoignage que nous publions met en lumière une scène révélatrice d’un durcissement des logiques sécuritaires dans les transports publics. À bord d’un Ouigo Rennes–Paris ce lundi 6 juillet, une intervention policière, déclenchée après le contrôle d’une famille en difficulté, a conduit à l’arrêt du train sous une chaleur importante et à l’arrivée de nombreux agents, malgré les protestations de voyageurs proposant de régulariser la situation. La SNCF affirme de son côté que « la procédure a été appliquée (…) dans la bienveillance et le respect des consignes de sécurité ». Question de point de vue.

Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon