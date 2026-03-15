Procès des financements libyens : Sarkozy revendique une justice d’exception

Du 16 mars au 3 juin, l’ancien président et ses ex-lieutenants — politiques et hommes d’affaires — seront devant la cour d’appel de Paris dans le dossier des financements libyens. Tandis que les accusés entendent multiplier les manœuvres dilatoires, le parquet général ne vient pas seulement pour confirmer les condamnations en première instance : il veut des peines plus lourdes, et entend démontrer que l’ex-président n’a pas agi en homme d’État mais en délinquant. Blast a eu accès au programme des débats et à la stratégie des acteurs.
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Margaux Simon