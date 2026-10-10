Rapport de l'ONU sur Gaza : les médias occidentaux, relais de la propagande israélienne

Des journalistes palestiniens tués, puis présentés comme des « terroristes » ou des « agents du Hamas » par l’armée israélienne, un récit repris par les grands médias occidentaux : dans un rapport de 32 pages intitulé « la vérité sous les décombres », la rapporteuse spéciale de l’ONU Francesca Albanese dissèque le « médiacide », au cœur du génocide toujours en cours à Gaza. Journalistes tués, rédactions détruites, censure, propagande : Israël élimine les témoins, et la plupart des médias occidentaux relaient mécaniquement, et sans remise en cause, la propagande israélienne.
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Morgane Sabouret