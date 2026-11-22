"Aujourd’hui, on va revenir sur les attaques et les critiques auxquelles font face les journalistes. Il y a deux semaines, on vous expliquait pourquoi on avait quand même de bonnes raisons de penser que le climat raciste qui s’est installé dans le pays était en partie explicable par le déploiement du racisme dans les chaines infos. Après l’attentat de Trappes, un nouveau front s’est ouvert dans les mobilisations, BFMTV et CNews ont été pointés du doigt pour leur couverture du 17 octobre mais pas seulement. On a vu des reporters de ces chaines info se faire virer des cortèges et de certains évènements, puis, le samedi 14 novembre à Lyon, une équipe de BFMTV s’est même faite agresser, un caméraman s’est fait frapper et sa caméra s’est éclatée par terre. Évidemment, sur CNews on a tout de suite mis ça sur le dos de la France Insoumise."
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret, Margaux Simon