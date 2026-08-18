Survol d'hélicopètre et contrôles systématiques : reportage aux Bure'lesques, le festival le plus surveillé de France

D’apparence, les Bure’lesques est un petit festival militant à peu près comme les autres : des chapiteaux, des concerts, des buvettes, un camping, puis des conférences et des débats pour occuper les après-midis. Mais les autorités ne le voient pas de cet œil-là. Les gendarmes y sont partout et les participants s'y retrouvent longuement surveillés par des hélicoptères. Une atmosphère dystopique qui s’explique par ce contre quoi le festival lutte : à quelques kilomètres de là, le titanesque et ultra-sensible projet dit Cigéo, porté par l’État français pour enfouir sous terre les déchets nucléaires. Entre photos et dessins, nos reporters Nic & Nic vous plongent dans l'ambiance, assommés par la chaleur et la boisson.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret avec Nicolas Moog et Nicolas Drolc