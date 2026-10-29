Terrorisme d’extrême droite : la menace qui monte

L’attentat raciste commis à Trappes le 23 octobre, qui a coûté la vie à Pengo Bossio Wangi et en a blessé cinq autres, vient rappeler le danger terroriste d’extrême droite, principale menace derrière le djihadisme selon les services de renseignement. Qu’il s’agisse de réseaux structurés ou d’actions individuelles, de nombreux projets d’attentats ont été déjoués ces dernières années, sur fond de climat xénophobe suffocant et de propagande raciste.
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Morgane Sabouret