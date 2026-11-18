À 35 ans, le Néerlandais Jos Leijdekkers, dit « Bolle Jos », est l'un des barons du trafic de drogue sur le Vieux Continent. Au point que la police néerlandaise a annoncé une prime de deux millions d’euros pour sa capture. Pourtant, le 27 février 2020 à Marseille, la police française l’a laissé filer, à quelques secondes près : caméras en panne, balise GPS défaillante, et des trafiquants envolés alors qu’elle avait piégé une cargaison de 3,3 tonnes de cocaïne. Blast révèle les coulisses de cet échec.
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Margaux Simon