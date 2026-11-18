La cour criminelle de Paris a condamné les trois policiers qui ont agressé le producteur de musique Michel Zecler et neuf jeunes hommes qui étaient dans son studio à des peines de un à deux ans de prison ferme. Deux semaines de déni et de mensonges de leurs collègues et de leurs supérieurs ont pourtant montré que ces trois hommes n'étaient pas des « brebis galeuses », mais les rouages d'un système. Ce procès aurait pu être celui du racisme dans la police ; il n'aura été que celui de trois policiers.
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Thibault Englebert