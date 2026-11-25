À l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, des écoutantes du 3919 se mettent en grève. Pauses surveillées, pression sur le nombre d'appels, salaires au ras du smic, arrêts maladie qui atteignent plus de 15 % chez les écoutantes : des salariées de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère la ligne d'écoute nationale, dénoncent des « violences institutionnelles » et racontent à Blast leur quotidien.
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Thibaut Inglebert