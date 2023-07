Féminisme et magie : La révolution Céline et Julie

«Céline et Julie vont en bateau est un Manifeste. C’est un film de magie opérative, qui va « changer la vie ». À chaque fois qu’on le voit, il nous regarde. À chaque fois qu’on le convoque, il exorcise une à une toutes les forces qui tentent de nous paralyser dans notre détermination. Céline et Julie vont en bateau n’est pas seulement un des plus beaux films du monde. C’est aussi un talisman ayant pris vie. Bienvenue dans La Fin du Film. Épisode 9 : Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette, Cette fois-ci ça ne se passera pas comme ça»

