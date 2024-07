Comme si Vincent Bolloré avait réalisé la prophétie Videodrome

Sorti en 1983, le film de David Cronenberg a rapidement accédé au statut de film-culte, ne cessant de générer des dizaines de lectures et d’interprétations passionnantes depuis sa sortie. En le visionnant à nouveau aujourd’hui, on est surtout choqué par le contenu littéral du film et son actualité sidérante. Sous la forme d’une allégorie cauchemardesque et sanglante, Videodrome est la description clinique du processus en cours sous l’action des médias Bolloréïsés : la transformation insidieuse mais radicale de la perception du réel au service d’une intention politique.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret