Glyphosate : 10 d'empoisonnement en plus

Le 16 novembre dernier, la Commission européenne a prolongé l'autorisation de l'utilisation du glyphosate pour 10 ans. Une décision scandaleuse, quand on sait aujourd'hui les dégâts provoqués par ces produits phytosanitaires sur l'environnement et la santé. Des produits bien plus toxiques que ce qu'indiquent les fabricants et les agences de santé. C'est ce que défend Secrets Toxiques, une association que Blast a rencontrée au 8ème salon des lanceurs d'alerte. Les recherches et les actions menées par Secrets Toxiques constituent un éclairage édifiant sur cette décision européenne à contre-courant.

