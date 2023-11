Israël-Palestine : l'ONU face à l'impasse

Ce lundi, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré que « le cauchemar à Gaza est plus qu’une crise humanitaire, c’est une crise de l’humanité ». Malgré de nombreuses déclarations et appels à cessez-le-feu, l’ONU semble impuissante face à l’ampleur des opérations menées à Gaza par Tsahal, l’armée israélienne. L’UNRWA est l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Blast s’entretient avec la directrice de communication de l’organe onusien, Tamara Alrifai, pour évoquer les actions menées par l'ONU en faveur du respect du droit international humanitaire et les limites auxquelles ces initiatives se confrontent.

