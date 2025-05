Palestine/Antifascisme : Retailleau veut enterrer toute contestation

Une pierre deux coups : le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé sa volonté de dissoudre deux associations importantes du mouvement social. D'une part La Jeune Garde, dont une des figures principales est le député LFI du Vaucluse Raphaël Arnault, et d'autre part Urgence Palestine, association de défense de la Palestine créée à la suite des massacres du 7 octobre 2023 en Israël. Une mesure administrative d'une violence rare pour laquelle les gouvernements Macron successifs sont devenus des spécialistes. Les portes-paroles des deux associations mises en cause, Cem Yoldas et Omar Alsoumi, ainsi que la sociologue spécialiste de la répression Vanessa Codaccioni, livrent leurs analyses à Blast. Pour aller plus loin, un article est à lire sur le site de Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret