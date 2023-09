L'avenir et le programme de Blast pour 2023/2024

C'est la rentrée. Vous avez remarqué qu'à Blast, elle est un peu décalée. C'est ce qu'on est, décalés, mais tenace et costaud. Il y a du boulot pour Blast et plus généralement pour les médias indépendants. C'est dans ce contexte que nous entamons notre troisième rentrée. C'est le moment de faire un petit bilan et de vous présenter notre grille des programmes et nos ambitions pour la saison à venir. Émission avec Acrimed, nouveau format avec Usul en binôme avec Lumi, chronique éco de Gilles Raveaud, nouveau format de Pacôme Thiellement et beaucoup d’autres nouveautés niveaux programmes, des podcast originaux; des émissions sur twitch, une application mobile et encore plein de nouvelles à découvrir dans cette vidéo de rentrée avec Denis Robert, Paloma Moritz, Salomé Saqué et Yanis Mhamdi !

