"Le problème de l'Éducation nationale, c'est Macron"

Crise dans l’éducation nationale, épisode 3602. Mais rassurez-vous, le gouvernement a la solution. Remplacement automatique à la moindre absence de professeur, revalorisation salariale pour tous les enseignants, davantage de mixité sociale dans les écoles et objectif 100% d’insertion professionnelle pour les lycées, les dernières annonces faites par Emmanuel Macron et son ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye laissent penser que la rentrée scolaire 2023 sera réjouissante. Mais dans les classes, les enseignants dépeignent en réalité un tableau très sombre. Conditions de travail difficiles, salaires trop bas, classes trop chargées, manque d’attractivité. Résultat: un sous-effectif évident. Sans parler des conséquences directes sur l’apprentissage des élèves, alors même qu’il s’agit de l’avenir du pays. Pour les syndicats, les réformes qui entreront en vigueur en septembre prochain ne vont absolument pas dans le bon sens. Au mieux, elles seront insuffisantes. Au pire, elles aggraveront les inégalités sociales et scolaires. L’Education nationale fait une hémorragie, et le gouvernement lui colle un sparadrap. Alors en quoi consistent ces mesures et pourquoi déplaisent-elles autant aux enseignants ? A quel scénario faut-il s’attendre à la rentrée prochaine ? Et que faudrait-il faire pour sauver l’Education nationale ? C’est tout ce qu’on va voir dans cette nouvelle vidéo pour Blast.

