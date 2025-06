Dissolution : comment Macron a mis le pays à feu et à sang

Depuis septembre maintenant, ce programme décrypte l’actualité politique et parlementaire pour déconstruire les discours dominants. Il a montré les connivences grandissantes entre la droite, l’extrême droite et le centre. Il a aussi montré les victoires de la gauche autant que les stratégies réactionnaires pour empêcher le progrès écologique et social. On va donc faire un petit récap de l’année, pour dégager les grandes questions qui se sont posées et celles qui restent encore à régler, parce qu’on s’en souvient, le 9 juin 2024, à l'issue des résultats de l’élection européenne, Emmanuel Macron dissolvait l’Assemblée nationale. Un an après, il est temps de faire le point : qu’est-ce que cette dissolution a vraiment provoqué sur le paysage politique français ? Est-elle cette opportunité de clarification revendiquée par Emmanuel Macron ? Quelles recompositions a-t-elle engagé ? Une nouvelle dissolution est-elle possible et pour quoi faire ? C’est ce qu’on va voir tout de suite dans ce numéro spécial de dissolution.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon