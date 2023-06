Logement et handicap : Une urgence ignorée

Portes automatiques, ascenseur fonctionnel, salle de bain et cuisine adaptée… Le logement d’une personne à mobilité réduite nécessite un aménagement particulier. Mais pour beaucoup de personnes en situation de handicap, la recherche d’un logement accessible est un véritable parcours du combattant. Le manque de transparence des plateformes de location et l'inefficacité des procédures d’accompagnement accroissent l’inégalité du droit au logement. Malgré des promesses fortes faites par le gouvernement depuis quelques années, rien ne semble changer. Et le Conseil de l’Europe est clair : la France viole les droits des personnes en situation de handicap. A 24 ans, Valentin Rimetz fait face depuis plus d’un an à l’impossible recherche d’un appartement adapté. Pour ne pas se retrouver à la rue, il est obligé de retourner chez ses parents à 200 km de son lieu de travail. A travers son témoignage poignant, Blast revient sur une urgence encore invisible.

