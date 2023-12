République démocratique du congo : une "élection" entre guerre et corruption

Erratum : à 9:17, il s'agit de la ville de Goma*. A la veille de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, le chercheur à l'IFRI (l’Institut français des relations internationales) Thierry Vircoulon revient pour Blast sur le mandat de Félix Tshisékédi et analyse la situation géopolitique et économique du pays. En proie à des guérillas dans trois provinces à l'est (Ituri, nord et sud Kivu) entre l'armée régulière congolaise et les milices armées comme le M23, la République démocratique du Congo porte depuis son indépendance le poids d'une histoire lourde et tragique, qui a conduit au 21e siècle à au moins 6 millions de morts, et près de 4 millions de déplacés des camps de réfugiés selon l'ONU et une population fortement appauvrie.

