Salaires et retraites, nos politiques sont ils des privilégiés ?

Ils ont choisi de nous faire travailler 2 ans de plus, pour sauver les caisses de l’Etat. Mais nos élus, eux, combien gagnent-t'ils ? pendant leurs mandats et après après qu’ils aient quitté les ors de la république ? A quoi correspondent leurs régimes spéciaux ? Apparaître hors sol, privilégié, cumulard quand on demande des efforts au reste de la population, ou qu’on mène une politique d’austérité, c’est mauvais. Ce même personnel politique qui vient de faire passer une réforme impopulaire qui va contraindre les Français à travailler deux ans de plus. Dans ce contexte, les petits et gros avantages de ceux censés nous servir deviennent vite insupportables et nourrissent l’antiparlementarisme.

