Séisme : géopolitique du désastre marocain

Plus d'une semaine après le puissant séisme qui a touché la région de Marrakech dans la nuit du 8 au 9 septembre - causant la mort de près de 3000 personnes, autant de blessés, détruisant plus de 50 000 habitations selon un dernier bilan encore provisoire, Blast reçoit l'ancien directeur du média marocain francophone Le Journal hebdomadaire, Aboubakr Jamaï, aujourd'hui Professeur des relations internationales à Aix-en Provence. Il décrypte et analyse dans le cadre de ce focus, ce que cet évènement tragique révèle de la situation politique et sociale du royaume chérifien ainsi que de ses relations diplomatiques , plus que tendues, avec la France.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info