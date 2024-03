Agriculture : comment le pouvoir financier s'immisce dans nos assiettes

Quel est le lien entre une méga-porcherie bretonne et Xavier Niel ? À première vue, peu de choses. Pourtant ils apparaissent tous les deux sur une infographie du site SOS maires (https://sosmaires.org/blog/) intitulée « Une infographie pour comprendre la mainmise des mondialistes et du capitalisme de connivence sur notre alimentation et notre santé ». Une forme de visualisation efficace pour révéler en clin d’œil un écosystème agricole sous l’emprise de la finance et de la technologie, au service d’intérêts privés. Dans ce programme, Blast vous propose de parcourir un extrait de cette infographie qui met en lumière les véritables architectes de notre agriculture.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste