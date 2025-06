“Paysan” : déconstruction d’un mythe français

On le voit au Salon de l’agriculture, sur les plateaux télé, au cinéma, dans les pubs : le « paysan » est partout. Figure historique de notre imaginaire national, il incarne la tradition, l’authenticité, le travail, le retour à la terre. Autant de valeurs qui en font une cible électorale idéale. Mais que désigne vraiment ce mot en 2025 ? Dans son ouvrage Paysan, le maître de conférences en science politique à l’University of London Institute of Paris (ULIP) Édouard Morena retrace l’évolution de cette figure, symbole d’un monde agricole en crise et récupérée par les politiques de tous bords et les gouvernements successifs. Et si loin des complexités et des vraies revendications, le « paysan » n’existait plus ?

