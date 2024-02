Bilal M. : Révélations sur un homicide policier caché par le pouvoir

C'est une affaire passée complètement sous les radars médiatiques et judiciaires. Pourtant, il pourrait s'agir d'un énième homicide policier qui a eu lieu le 23 juin 2021 à Pierrelaye, dans le Val d'Oise. Ce jour-là, quatre policiers accompagnés d'un huissier sont intervenus pour expulser Bilal, 34 ans, qui ne payait plus s'éloigner. Quelques minutes plus tard, le jeune homme est retrouvé gisant au sol avec une balle logée dans son thorax. Mais comment passe-t-on d'une simple expulsion locative à un homicide policier ? Que s'est-il passé exactement dans cet appartement ? Bilal M. a été tué d'une balle dans le dos, entrée au niveau de son omoplate gauche. La balle lui a traversé le cœur et a terminé sa course dans son poumon droit. D'après l'autopsie, le décès est survenu dans un temps très court. Les policiers mis en cause, qui sont aussi les seuls témoins de la scène, affirment que Bilal M. les aurait brutalement attaqués au couteau, ne leur laissant d'autre choix que de riposter. L'enquête préliminaire est classée sans suite le 4 février 2022 sur la base des déclarations des policiers. La justice a retenu l'argument de la légitime défense. Blast, grâce à la contre enquête menée par l'ONG Index, vous révèle les dessous d'une histoire qui ressemble à un énième homicide policier, dissimulé par les forces de l'ordre et le ministère de l'Intérieur. Reconstitution 3D à l'appui, la contre enquête d'Index révèle des incohérences majeures dans la version policière des faits.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste / Morgane Sabouret