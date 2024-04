Comment E. Macron va (encore) voler les pauvres pour donner aux ultra riches

"En 2019, le fisc français, soupçonnant une possible fraude, avait effectué une perquisition sur plusieurs sites du groupe LVMH, numéro un mondial de l'industrie du luxe, qui appartient au milliardaire Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, dont le patrimoine est estimé à quelque 230 milliards d'euros. Un an plus tard, en 2020, la cour d'appel avait annulé cette perquisition. L'affaire n'était pas terminée pour autant puisqu'en février 2023, la Cour de cassation avait à son tour annulé cette décision de la cour d'appel. De sorte que le fisc pouvait redémarrer son enquête. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, car la Direction générale des finances publiques, estimant que trop de temps s'était écoulé depuis les premières perquisitions effectuées donc quatre ans plus tôt, a finalement décidé de ne pas reprendre ses investigations en 2023. La procédure visant le groupe de Bernard Arnault a par conséquent été purement et simplement abandonnée." Nouvel épisode de Quelle époque formidable, par Sébastien Fontenelle. Chroniqueur : Sébastien Fontenelle Montage : Camille Chalot Son : Baptiste Veilhan Graphisme : Morgane Sabouret, Diane Lataste Production : Hicham Tragha Directeur des programmes : Mathias Enthoven Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa Directeur de la rédaction : Denis Robert

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste