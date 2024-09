Comment faire pour que des hommes arrêtent d'agresser ?

L’ours ou l’homme ? La question divise. La question vient initialement d’une vidéo TikTok où un média a posé cette questions à des femmes : dans le cas où elles se baladeraient seules en forêt, préfèreraient-elles croiser la route d’un homme inconnu, ou d’un ours ? L’écrasante majorité des interrogées a répondu “un ours”, puis la question s’est emparée des réseaux sociaux, et les réponses des femmes étaient toujours les mêmes : l’ours gagne. Parmi les arguments avancés "L’ours ne peut que me tuer ou me laisser tranquille, alors que face à un homme il y a une infinité de possibilités", "Si je raconte qu’un ours m’a attaquée, on me croira", "Personne ne me dira que l’ours m’a attaquée à cause de ma façon de m’habiller". Ces réponses ont suscité une très grande incompréhension et indignation de la part de beaucoup d’hommes. C’est pourtant un fait, si tous les hommes ne sont évidemment pas des agresseurs, énormément de femmes ont été agressées par des hommes. Selon les chiffres de l’ONU, au moins une femme sur trois est agressée physiquement et/ ou sexuellement au cours de sa vie. Ces chiffres sont même considérés comme largement sous estimés par certaines associations féministes. Alors face à l’ampleur de ces violences, face aux affaires comme celle de Mazan qui montre le triste caractère systémique des ces agressions, la question se pose en permanence : comment faire pour que les femmes arrêtent d’être agressées ? Ou plutôt, “comment faire pour que des hommes arrêtent d’agresser ?” Cette question obsède l’autrice Chloé Delaume. Elle y a consacré de nombreux ouvrages, et dans son dernier livre de fiction, Phallers, elle imagine un scénario fou : et si les femmes avaient soudainement le pouvoir de pulvériser d’un regard les parties génitales des hommes agresseurs ? Et si elles répondaient à la violence par la violence ? Loin d’appeler, évidemment, à faire cela dans la vraie vie, cet ouvrage soulève des questions philosophiques et féministes majeures, au travers de la fiction. Alors quelle peut-être l’utilité de ce type de récit, quel est le rôle de la littérature féministe, réponse dans cette émission pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret