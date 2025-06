Et s'il y avait une révolution mondiale ?

Et si une révolution mondiale mettait fin au capitalisme et aux inégalités sociales ? Imaginez un nouveau monde dans lequel il y aurait tout pour tout le monde. Plus besoin d’argent, de faire un travail qui ne vous plait pas, de vous inquiéter chaque mois pour vos factures. Un monde dans lequel il n’y aurait plus de prisons, d’armées, de police, plus de frontières. Plus d'Etat-nation même. Mais des sociétés égalitaires, écologiques, coopératives… Qui s’organisent pour que personne ne manque jamais de rien.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon