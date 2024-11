Emmaüs, duralex : inventer de nouveaux modes d'actions politiques

Les résultats des législatives ont été piétinés, les enjeux climatiques invisibilisés, les fascismes s'imposent un peu partout et les conflits à l'international s'aggravent chaque jour un peu plus. Dans le même temps, les besoins des citoyens sont complètement oubliés alors que la pauvreté progresse en France. Au milieu de tout cela, quelques interstices d'espoir, les élections législatives ont montré le pouvoir immense de la société civile. Elle a fait naître un sursaut citoyen puissant se déployant avec vivacité pour que l'extrême droite n'accède pas au pouvoir. L'étude du budget à l'Assemblée nationale nous l'a démontré encore une fois, une partie de la bataille politique se joue sur le plan économique. Alors quel rôle les mouvements citoyens, les associations, les coopératives peuvent-ils jouer pour transformer l'élan républicain en mobilisation durable et contrer les plans de quelques milliardaires ? Comment peut-on articuler les différents mode d'actions ? Comment les coopératives de la transition peuvent-elles participer concrètement aux mobilisations citoyennes ? C'est à toutes ces questions, et bien plus, qu'on vous propose de répondre dans cette table ronde, enregistrée pendant le festival L'Onde de Coop organisé par le réseau de coopératives les Licoornes et présentée par Paloma Moritz pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon