Liban : "Israël ne peut pas éradiquer le Hezbollah"

Jusqu’où ira Israël ? Après avoir fait de Gaza un champ de ruines, Netanyahu mène depuis le 17 septembre des opérations meurtrières au Liban. On compte déjà plus de 1700 morts et plus d’1 million de déplacés. Bombardements indiscriminés et invasion terrestre, Israël est-il en train de reproduire ce qu’il fait à Gaza ? C’est en tout cas le même narratif et la même propagande qui sont utilisés et repris par l’ensemble des médias occidentaux. Pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui joue actuellement au Liban, Yanis Mhamdi reçoit Erminia Chiara Calabrese, chercheuse spécialiste de société libanaise et du Hezbollah.

