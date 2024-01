« Risque de génocide » : en immersion avec la population de Gaza

Grâce au travail exceptionnel et au courage de notre journaliste correspondant à Gaza, Blast continue de documenter la situation catastrophique qui y perdure. À ses images et aux paroles recueillies d’habitant.es gazaouis, s’ajoutent dans ce reportage les mots d’une grande intensité du musicien Bachar Mar-Khalifé qui - après plus de cent jours de guerre - interroge : "Médecins, journalistes, commerçants, instituteurs, élèves, que racontent leurs sourires ? Et quelle dose de courage faut-il pour sourire encore ? Quelle dose faut-il encore à Mohamed El Saife pour filmer et envoyer ces images, pour que nous, étrangers, puissions être témoins, pour que nous puissions témoigner. Quelle dose de talent faut-il pour pouvoir documenter l’horreur de la guerre ? Comment une partie du monde peut-elle encore choisir d'ignorer la cruauté, les enfants affamés sans accès à l'eau potable, sans qu'on puisse exiger un cessez-le-feu pour arrêter de tuer et déplacer la population."

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret