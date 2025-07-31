« Tant qu’il y aura l’occupation et un État d’apartheid, je ne retournerai pas en Israël »

Depuis le 7 octobre 2023, l’État hébreu fait face à une fuite massive de sa population la plus diplômée. Une fuite en avant, des « cerveaux » et d’une frange la plus à gauche de la population, lassés par une radicalisation de la société, du bellicisme de Tsahal et d’un coût de la vie qui explose. Centré sur l’économie de guerre, Israël n’a pas encore réagi pour tenter d’endiguer ce robinet ouvert. Aujourd’hui, les « immigrés » refont leur vie à l’étranger. Un bouleversement démographique où ces natifs d’Israël viennent recomposer une véritable diaspora à l’étranger et particulièrement dans l’Union européenne, pays de leurs ancêtres.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Thibault Inglebert