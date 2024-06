RN : Le désastre économique qui vient

À en croire Jordan Bardella, le programme économique du Rassemblement National serait parfaitement cohérent, juste, et équilibré. Pourtant, les observateurs peinent à analyser le programme économique car le RN, qui a été publié il y a très peu de temps, alors que ses membres se contredisent régulièrement sur le sujet depuis le début de la campagne. Jordan Bardella, en annonçant ses mesures d’urgence, oscille entre des propositions datant de l’élection présidentielle et d’autres improvisées pour coller à l’actualité. “Non chiffrées, fluctuantes au gré des jours, mêlant néo-libéralisme et racisme d’Etat assumé, les propositions économiques du parti de l’extrême droite relèvent d’un conservatisme économique quasi archétypal et sont surtout nocives pour le pays” selon le collectif les «Economistes atterrés» dans le journal Libération. Alors à quoi ressemble vraiment le programme économique du rassemblement national, à quoi doit-on s’attendre si ce parti s’empare de l’assemblée nationale, qu’est ce qui est cohérent, crédible, et qu’est ce qui ne l’est pas ? Réponse dans cette nouvelle émission économique, avec l'économiste Dany Lang, chercheur à l’université Sorbonne Paris Nord.

Diane Lataste