RN : Parti des pauvres et des travailleurs ? Décryptage d'un mensonge

Ces dernières années, le RN a imposé des thèmes dans l’espace public tels que l’insécurité ou encore la lutte contre l’immigration. Pourtant, derrière ces prises de parole visant à stigmatiser une partie de la population, se cachent des considérations économiques importantes. Car le RN ne s’est pas seulement positionné sur ces thématiques, le parti a initialement gagné en popularité dans les régions déindustrialisées, où le tissu économique s’est fragilisé, et excelle dans sa capacité à se positionner en parti des travailleurs. Il rappelle d’ailleurs régulièrement qu’il serait le seul parti à pouvoir rendre à la France sa prospérité économique. Pourtant, le Rassemblement National, dans son programme, ses prises de position, ses votes à l’assemblée nationale, au parlement européen, ou encore à travers ses rendez-vous secrets, est loin de défendre l’intérêt des modestes travailleurs. À vrai dire, le parti d’extrême droite place plutôt sa politique du côté des grosses entreprises, quitte à défendre des industries coupables de scandales sanitaires, ou à se rapprocher de certaines multinationales, sans parler de son programme, très libéral et éloigné des intérêts des plus pauvres, tout simplement. Alors, pourquoi le Rassemblement national est-il en contradiction entre ce qu’il défend publiquement et ce qu’il défend réellement sur le plan économique ? Éléments de réponse avec Salomé Saqué.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste