Scandale "maisons avec piscine" : Israël met en vente la Cisjordanie

S’offrir une maison avec piscine sur un territoire occupé illégalement en Cisjordanie, ça vous intéresserait ? À Montréal, au Canada, le média indépendant Pivot s’est infiltré dans une synagogue où avait lieu une foire immobilière. Parmi les promoteurs, les juristes et les spécialistes en taxation qui étaient présents, il était bien possible d’acquérir des informations sur de telles acquisitions condamnées pourtant par le droit international. Plus d’une semaine plus tard, un événement identique était organisé à Paris. Blast s’y est infiltré à son tour. - L’enquête d’Oona Barrett pour Pivot : https://pivot.quebec/2024/03/08/infil... - Caméras cachées : Oona Barrett, Thibault Izoret et Jose Rexach - Remerciements : Oona Barrett et Pivot.Quebec

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste