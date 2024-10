Slenderman : le 1er mythe d'internet

"Les tréfonds d'internet regorgent de trésors et d'étrangetés. Ils ont leurs propres codes, leurs propres cultures et même leurs propres mythes." Slenderman, creepypastas et horreur digitale : Pacôme Thiellement et Bolchegeek vous proposent de plonger dans les abysses du web depuis leur canapé ! Bienvenue dans Deep Web Fantasia, un nouveau programme à retrouver sur Blast !

