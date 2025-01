Too many cooks, le jour où internet a tué la TV

Dans le deuxième épisode de Deep Web Fantasia, Benjamin Patinaud et Pacôme Thiellement s’intéressent au phénomène de la vidéo virale sur Internet. Plus exactement, le questionnement sur le passage d'une culture de télévision à une culture d'Internet à partir de la notion de viralité. Pour exemple, ils ont choisi la vidéo Too Many Cooks, publiée sur YouTube par la chaîne de télévision Adult Swim en 2014.

