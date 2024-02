🦏 Tibo Inshape : un idiot très utile ?

Aujourd'hui, Usul et Lumi s'attaquent à un gros morceau. Fitness, succès, muscles, dinde... Bref, ils vont parler de Tibo InShape, la star des cours de récré. Il a commencé en 2013 sur YouTube avec des vidéos de musculation. Son humour et son personnage survolté lui ont permis de faire la différence. Et puis il s'est éloigné des vidéos de gonflette pour faire du contenu bien plus mainstream, comme des react, des défis, des interviews de personnes au parcours singulier ou encore des reportages en immersion dans une profession. Sur les réseaux sociaux, c'est bien simple, il fait à peu près tout pour faire le buzz. Parfois, c'est maîtrisé. Parfois, ça l'est un peu moins. Il a mis un cadavre en miniature d'une de ces vidéos YouTube. Il a réalisé une vidéo sur Auschwitz en faisant le mariole. Il a félicité Poutine pour sa routine sportive en pleine guerre en Ukraine, a été accusé de dizaines de plagiats pour ses vidéos TikTok. Bref, il fait parler de lui tout le temps. Mais pourquoi en parler dans Rhinocéros ? Parce qu'il a acquis une influence considérable. Et qu'est ce qu'il en fait cette influence ?

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret