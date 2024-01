Voeux 2024 de Macron : mensonges, arnaques et déni de réalité

Dans les derniers mois de l'année 2023, un même refrain revenait régulièrement dans la presse et les médias mainstream. Selon ses commentaires autorisés, Emmanuel Macron n'avait toujours pas réussi, depuis sa réélection à la présidence de la République en 2022, à trouver un nouveau souffle et à fixer l'orientation de son nouveau quinquennat. Mais le 31 décembre au soir, dans ses vœux aux Français pour 2024, prononcés comme tous les ans depuis l’Élysée, le chef de l’État, manifestement agacé d'être ainsi présenté comme un président sans boussole, a tenu à proclamer qu'il tenait au contraire son cap, que ce cap était toujours le même depuis 2017, qu'il consistait depuis sept ans à tâcher de rendre la France plus forte et plus juste et à libérer, protéger et unir les Français, et que cela avait de nouveau été le cas en 2023.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret