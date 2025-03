Crépol : l'histoire cachée qui n'a jamais été racontée

Il y a plus d’un an, Thomas Perotto est mort tué par un coup de couteau à la sortie d’un bal à Crépol. Depuis ce jour, le visage de Thomas est devenu un peu malgré lui le symbole du danger imminent du grand remplacement. Et pendant que les médias continuaient de construire un mur de séparation entre les villages et les quartiers, des femmes et des hommes, de Crépol et du quartier de la Monnaie, se voyaient en cachette pour faire ce qu’on voulait surtout pas qu’ils fassent : se parler. Mais alors pourquoi on en entendu parler presque nulle part ? Et pourquoi ils se voyaient en cachette ? Bienvenue dans un nouvel épisode de Gens de France.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon