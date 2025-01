🦏 Darmanin/Retailleau : L'Overdose

Darmanin au 20H, Darmanin le matin, Darmanin à Marseille, Darmanin dans Le Parisien. Ces derniers temps, l'actu c'était Darmanin. Ça n'a pas arrêté. Eh oui, parce qu'il est à nouveau ministre. Depuis 2017, Darmanin est au service d'Emmanuel Macron, mais aussi et surtout de lui-même. C'est sans doute le ministre le plus investi dans sa communication personnelle. Peu importe le ministère où on le nomme Darmanin sait mieux que tout le monde comment mettre sa fonction au service de sa petite notoriété et de ses grandes ambitions. Ambitions qu'il dissimule à peine et la presse le lui rend bien. Ses scandales son peu médiatisés. Et pourtant, il y a de quoi faire. Mais chacune de ses sorties est abondamment commentée. Les médias adorent Gérald Darmanin.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret