🦏 Indépendance du service public : le début de la fin ?

"Alors, est ce que vous avez regardé le lancement de T18 ? Nous, on a regardé et puis on s'est dit qu'on n'allait pas vous en parler parce que quand même, on a un cœur. On va vous parler un petit peu de France Télé parce qu'il s'est passé plein de trucs. Et puis c'est moins cheap que T18. Un des grands changements annoncés pour la rentrée, c'est que Anne-Sophie Lapix va devoir lâcher la présentation du JT de 20 h de France 2. Le problème, c'est les raisons probables de son départ. Il semblerait qu'elle ait dû laisser sa place parce qu'elle était jugée trop dérangeante en interview, pas assez complaisante avec les politiques." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon