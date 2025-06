TVA, taxe Zucman : Bayrou ment, encore et encore

Depuis quelques semaines, le serpent de mer de la TVA sociale est de retour au même moment où la taxe Zucman est rejetée par la droite et les macronistes au Sénat. Dans cet épisode de Dissolution, on va décrypter tout ça pour voir quelles options économiques se cachent derrière ces deux dispositifs. Alors que les finances du pays sont à feu et à sang, encore une fois, les macronistes se font vraiment les Robins des riches et tapent sur les pauvres. On verra ensuite les quelques petits événements qui ont pu passer sous les radars. Enfin, on ira voir comment les influenceurs se sont comportés lors de leurs auditions devant l’assemblée nationale. Il y a eu de vrais pépites, de moments de vérité comme de gêne.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon